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ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России за участие Федотова в матче КХЛ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХК) на 5 тыс. швейцарских франков за участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщается на сайте ИИХФ.

1 сентября 2023 года Иван Федотов сыграл в первой игре регулярного сезона ЦСКА против "Ак Барс", несмотря на спортивные санкции, введенные ИИХФ как против Ивана Федотова, так и против ЦСКА, напомнили в федерации. Там подчеркнули, что если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, ИИХФ направит дело в дисциплинарный совет, который будет иметь право применять дополнительные санкции в отношении соответствующих сторон, включая Ивана Федотова, ЦСКА и ФХР.

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В августе Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

ЦСКА в июле заключил контракт с 26-летним вратарем Иваном Федотовым до конца сезона 2024/2025.

"Континентальная хоккейная лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом. КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова", - говорилось в заявлении лиги.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с челябинским "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

ИИХФ КХЛ Иван Федотов ФХР
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