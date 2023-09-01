Генпрокуратура обязала КХЛ допустить вратаря ЦСКА Федотова до чемпионата

Иван Федотов (ЦСКА) во время матча Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что дисквалифицированный вратарь ЦСКА Иван Федотов все-таки примет участие в игре против казанского "Ак Барса".

"ЦСКА подал заявку на матч и включил Федотова в список для участия в матче. КХЛ провела эту заявку, поэтому Федотов примет участие в матче. КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ (Международной федерации хоккея), которая ущемляет конституционные права гражданина на труд", - сообщил Морозов, слова которого приводятся в телеграм-канале КХЛ.

Он добавил, что в защиту игроков выступила генеральная прокуратура РФ. Она направила в Федерацию хоккея России, клуб и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и обязала допустить Федотова до участия в соревновании.

В августе ИИХФ решила дисквалифицировать Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года".

Чемпионат КХЛ стартовал в пятницу матчем ЦСКА - "Ак Барс".