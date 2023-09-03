Рублев вышел в четвертый круг US Open
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил француза Артура Риндеркнеха в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open).
Результат противостояния – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5 в пользу Рублева. Матч продолжался 2 часа 36 минут.
Рублев – вторая ракетка России вслед за Даниилом Медведевым, в рейтинге Ассоциации теннисистов (ATP) он занимает восьмое место. Риндеркнех располагается на 73-й строчке.
В четвертом круге российский теннисист сыграет со 123-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.