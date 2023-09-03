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"Динамо" победило "Ростов" в чемпионате России по футболу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 победили соперников из "Ростова" (Ростов-на-Дону).

На 10-й минуте встречи в Ростове-на-Дону в составе москвичей гол провел Денис Макаров (на 10-й) и Нуни Нгамале (42). Ростовчане свой мяч забили благодаря автоголу Вячеслава Грулева (90).

Продолжительную часть игры "Ростов" провел в меньшинстве: вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Роман Тугарев.

"Динамо" сейчас занимает четвертое место, набрав 14 очков. "Ростов" - на 11-м месте, 7 очков.

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