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СКА выиграл второй матч подряд в КХЛ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели тольяттинскую "Ладу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу СКА, в составе которого отличились Брендан Лайпсик (23-я минута), Иван Зинченко (25, в меньшинстве), Владимир Алистров (27).

Команды провели в стартовавшем 1 сентября сезоне КХЛ по два матча: СКА дважды выиграл, "Лада" (вернулась в КХЛ после нескольких лет отсутствия) дважды проиграла.

КХЛ СКА хоккей Лада
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