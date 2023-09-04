СКА выиграл второй матч подряд в КХЛ
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одолели тольяттинскую "Ладу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу СКА, в составе которого отличились Брендан Лайпсик (23-я минута), Иван Зинченко (25, в меньшинстве), Владимир Алистров (27).
Команды провели в стартовавшем 1 сентября сезоне КХЛ по два матча: СКА дважды выиграл, "Лада" (вернулась в КХЛ после нескольких лет отсутствия) дважды проиграла.