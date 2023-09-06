Россия допущена к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия допущена к международным соревнованиям по большинству олимпийских видов спорта, сообщил замминистра спорта Алексей Морозов.

"Там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования", - сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта РФ в среду.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.