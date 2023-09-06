ЧМ по битве роботов пройдет в рамках Игр Будущего в Казани

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Соревнования инженерных команд "Битва роботов" вошел в программу международных Игр Будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом объявили глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Игр Будущего Игорь Столяров.

"Мы даем старт первому чемпионату по "Битве роботов", который проходит в блоке Игры Будущего – очень большого нового перспективного формата. Он будет зрелищным и должен привлечь внимание молодёжи, технологических компаний, университетов к робототехнике", - сказал Шадаев.

"Мы замахнулись на серьезную амбициозную цель: на очень высоком уровне сделать чемпионат мира по битве роботов, - отметил, в свою очередь, Столяров.

"Мы покажем мировому сообществу, как в России умеют делать большие спортивные международные мероприятия в формате мега шоу!" – заявил он.

Ожидается, что в чемпионате "Битва роботов", который стартует сейчас, примут участие 24 команды, в том числе из Индии, Турции и Казахстана. На этот год запланировано два отборочных тура. В конце года в Москве состоится финал, а Суперфинал пройдет на Играх Будущего.

"Битва роботов" – это состязания инноваций и технологий, конструкторов и стратегов. На арене встречаются роботы (от маленьких до громоздких), которыми управляют не только изобретатели, но и искусственный интеллект", - сообщили организаторы.

Главные требования дисциплины: роботы должны весить не более 110 кг, размеры не должны превышать 120 см по каждой из плоскостей (длина, ширина, высота), а в команде должно быть от 3 до 5 человек.

В соревновании побеждает команда, которая первая выведет из строя робота соперника.