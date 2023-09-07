Сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской командой Египта

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:1 завершили товарищескую встречу с соперниками из олимпийской команды Египта.

Матч прошёл в городе Суэц. На седьмой минуте Билал Мажар вывел египтян вперёд. Сборная России отыгралась на 46-й минуте благодаря точному удару Степана Оганесяна.

В связи с тем, что в олимпийских сборных по футболу выступают игроки не старше 23-х лет, состав российской команды решено было сформировать по соответствующему принципу.

11 сентября состоится повторная встреча сборной России с олимпийской сборной Египта. На 12 сентября запланирован товарищеский матч россиян с национальной командой Катара. Игра пройдет в Эль-Вакре.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не может выступать в официальных турнирах, однако она провела серии товарищеских матчей с азиатскими национальными командами.