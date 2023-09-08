Сергей Ташуев возглавил "Факел"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Ташуев занял пост главного тренера "Факела", сообщает пресс-служба воронежского футбольного клуба. На каких условиях подписан контракт, не уточняется.

В этой должности Ташуев сменил недавно уволенного в отставку Сергея Юрана. Предыдущим клубом Ташуева был грозненский "Ахмат", в котором он работал до середины августа.

Сейчас "Факел" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка в семи матчах.