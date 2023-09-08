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Баскетболисты сборной США проиграли Германии в полуфинале ЧМ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сборная США по баскетболу потерпела поражение от соперников из Германии в матче 1/2 финала чемпионата мира.

Встреча в Филиппинах завершилась со счетом 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27) в пользу немцев.

В финале Германия сыграет со сборной Сербии, команда США в матче за бронзу сыграет с Канадой.

Сборная США – пятикратный чемпион мира. Без наград высшего достоинства она остается второй ЧМ подряд. В 2019 году американцы не попали в призеры, а чемпионом стала Испания.

Помимо Филиппин, ЧМ-2023 принимают Япония и Индонезия.

баскетбол
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