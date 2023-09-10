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Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью в поединке за чемпионский пояс в среднем весе.

По итогам всех пяти раундов обеда Стрикленду была присуждена единогласным решением судей. Поединок был главным событием турнира UFC 293 в Сиднее.

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В результате владевший титулом Адесанья лишился пояса, а Стрикленд стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.

На счету 32-летнего Стрикленда теперь 28 побед при пяти поражениях. 32-летний Адесанья проиграл второй бой в смешанных единоборствах, выиграл до этого 23. В 2019 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе (одолев австралийца Роберта Уиттакера), пять раз его защитил. Осенью 2022 года лишился пояса, проиграв бразильцу Алексу Перейре, весной 2023 года завоевал его вновь (победив того же Перейру).

UFC Шон Стрикленд Исраэль Адесанья
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