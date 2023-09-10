Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью в поединке за чемпионский пояс в среднем весе.

По итогам всех пяти раундов обеда Стрикленду была присуждена единогласным решением судей. Поединок был главным событием турнира UFC 293 в Сиднее.

В результате владевший титулом Адесанья лишился пояса, а Стрикленд стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.

На счету 32-летнего Стрикленда теперь 28 побед при пяти поражениях. 32-летний Адесанья проиграл второй бой в смешанных единоборствах, выиграл до этого 23. В 2019 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе (одолев австралийца Роберта Уиттакера), пять раз его защитил. Осенью 2022 года лишился пояса, проиграв бразильцу Алексу Перейре, весной 2023 года завоевал его вновь (победив того же Перейру).