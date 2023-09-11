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Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:2 потерпели поражение от олимпийской команды Египта в товарищеском матче.

В составе сборной России на седьмой минуте отличился с пенальти Сергей Пиняев.

На 68-й и 72-й минуте россияне пропустили два гола.

В связи с тем, что в олимпийских сборных по футболу выступают игроки не старше 23-х лет, состав российской команды решено было сформировать по соответствующему принципу.

Ранее эти сборные встречались в товарищеской встрече7 сентября и сыграли вничью – 1:1.

Сергей Пиняев футбол
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