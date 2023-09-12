Экс-первая ракетка мира Халеп дисквалифицирована на четыре года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе.

Обвинения теннисистке были предъявлены по двум нарушениям. Первое из них касается положительного теста на допинг, взятое на Открытом чемпионате США в 2022 году: у спортсменки был выявлено запрещенное вещество роксадустат. Кроме того, выявлены нарушения в биологическом паспорте Халеп.

Дисквалификация будет действовать с 7 октября 2022 года по 6 октября 2026 года.

Халеп – победительница двух турниров Большого шлема, 24 турниров WTA в одиночном разряде.