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Более 340 тысяч человек примут участие в "Кроссе Наций-2023" в России

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Всероссийский день бега "Кросс Наций" пройдет в 2023 году в 84 регионах страны с участием более 340 тысяч человек.

"Всероссийский день бега "Кросс Наций" уже стал одним из ключевых спортивных событий в России, привлекающим к занятиям спортом сотни тысяч жителей нашей страны. Это уникальное соревнование, где спортсмен-любитель может выйти на старт вместе с профессионалом. В забеге могут поучаствовать люди любого возраста. Потому что спорт должен быть нормой жизни для каждого жителя страны", - глава Минспорта Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Крупнейшие региональные старты, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек, состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Барнауле, Красноярске, Казани, Перми, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Более 8 тысяч спортсменов выйдут на дистанцию в Ханты-Мансийске и городе Тосно Ленинградской области. Один из центральных забегов страны пройдет в Городе воинской славы Ржев, где на старте ожидается более 5 тысяч человек.

Во многих регионах вместе с обычными горожанами в забеге примут участие звезды отечественного спорта.

Забег по всей России планируется провести в пяти дисциплинах в соответствии с возрастными категориями спортсменов – на дистанции от 1 км до 12 км. Участники, ставшие вторыми и третьими в своей возрастной категории, будут награждены медалями и памятными дипломами, а победители Кросса Наций - кубками. В регионах, где количество участников будет меньше тысячи человек, спортсмены, занявшие места с первого по десятое в каждой возрастной группе, в награду получат сувенирную продукцию Минспорта России.

Кросс Наций Олег Матыцин
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