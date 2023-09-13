Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии не выступит на командном чемпионате мира по эстетической гимнастике в связи с допуском на турнир россиян и белорусов в Казахстане. Об этом сообщается на финской федерации гимнастики.

"Правление Федерации гимнастики Финляндии приняло решение по этому вопросу на своем заседании 3 сентября 2023 года. Помимо Финляндии, в соревнованиях не участвуют и другие европейские страны, среди которых лидирует Эстония", - говорится в сообщении в среду.

Правление Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) не приняло решение об исключении российских и белорусских команд из соревнований федерации, делегировав его стране-организатору соревнований. Казахстан санкций не ввел.

ЧМ пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате.