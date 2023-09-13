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Чернышенко пригласил клубные команды всех стран мира на Игры Будущего

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призывает клубные страны всех стран мира выступить в первых в Истории Играх Будущего в Казани

"Как справедливо отметил сегодня наш президент, киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

"Высокотехнологичное фиджитал направление – исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки – уже вовлекло спортсменов из 38 стран. Создана Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта — региональные отделения функционируют в 60 субъектах страны, вид спорта официально признан Минспорта в январе 2023 года, при этом исследования показывают, что уже сейчас 66% опрошенных россиян знают и поддерживают фиджитал спорт. К этому движению активно присоединяются и другие государства. Уже 15 стран подписали соглашение и развивают фиджитал спорт на четырех континентах", - отметил Чернышенко.

"Поддержка со стороны государства IT-компаний дает дополнительный импульс развитию кибер- и фиджитал спорта. Отмечу, что правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на Игры Будущего", - сказал он.

Игры Будущего – масштабный турнир, который пройдет впервые в истории и будет иметь статус международного соревнования. Турнир продлится с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

Дмитрий Чернышенко киберспорт Казань
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