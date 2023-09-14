Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены не примут участие в Азиатских играх из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал результаты выборов руководства Олимпийского совета Азии, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Олимпийский совет Азии выступил с предложением начать процесс соревнований на территории азиатского континента, и эта тема была горячо всеми поддержана. Что произошло с момента олимпийского саммита и до текущего дня, мне сложно прогнозировать. История говорит о том, что все те договоренности, которые были достигнуты в начале года, они не состоялись", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

Он пояснил, что причина заключается и в том, что МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии и тем самым создал турбулентную обстановку, которая не позволила ни российским, ни белорусским спортсменам принять участие в играх.

"Надежды нет никакой абсолютно, потому что игры начинаются 23-го числа и приглашение не было послано ни в Беларусь, ни в ОКР", - подчеркнул глава ОКР.

Ранее сообщалось, что до 500 российских и белорусских спортсменов будут допущены до участия в Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в китайском Ханчжоу. Спортсмены должны были соревноваться на играх с 23 сентября по 8 октября под нейтральным флагом.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".