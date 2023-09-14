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Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - РФС отстранил на год условно от футбольной деятельности и оштрафовал бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Об этом сообщается на сайте РФС.

"В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно", - говорится в сообщении.

"Такое наказание Слуцкий получил за публичные высказывания в ютуб-шоу", - уточнили в РФС.

В том шоу Слуцкий назвал "дебилом" журналиста, ставшего участником конфликта с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.

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По словам председателя комитета РФС по этике, Андрея Стукалова, поведение Слуцкого "не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике ("Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время")".

"Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно", - сказал Стукалов.

О конфликте Дзюбы с представителем СМИ

Инцидент с Дзюбой и журналистом произошел после матча Матч "Локомотив" - "Крылья Советов" (1:1) 13 августа. Дзюба присутствовал на игре, но участия в ней не принимал из-за травмы. После матча один из журналистов подошел к футболисту с просьбой прокомментировать критические высказывания в его адрес со стороны российского специалиста Игоря Шалимова. В ответ Дзюба нагрубил журналисту, сопроводив свои слова угрозами. На следующий день Слуцкий и поддержал Дзюбу, с которым его связывают дружеские отношения. Вскоре футболиста дисквалифицировали на две игры условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Леонид Слуцкий футбол РФС Артем Дзюба
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