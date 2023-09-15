Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал указ, в соответствии с которым фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства, предоставленного ей ранее в порядке исключения.

"Президент подписал декрет", - сообщил агентству BNS представитель главы государства по связям с общественностью Ридас Ясюленис.

Накануне комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства из-за публично выражаемой ею поддержки России. В свою очередь фигуристка, участвовавшая в шоу Татьяны Навки, отмечала, что не занимается пропагандой, а распространяет "свет культуры и добра".

Дробязко родилась в Москве, в 1993 году получила литовское гражданство в порядке исключения за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах, неоднократно становились чемпионами Литвы.

В августе 2022 года президент Литвы подписал указ об исключении фигуристов Дробязко и Ваганаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени.

В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать литовского гражданства человека с двойным гражданством, если он публично выразит поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Власти Литвы утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента РФ. Евросоюз и США ввели санкции в отношении Навки.