Россиянин Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Перми

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Кирилл Сидельников проведет дебютный поединок 20 октября в Перми на турнире Ural Fighting Championship, сообщает пресс-служба Ural FC.

35-летний Сидельников встретится в четырехраундовом бою в тяжелом весе против 31-летнего кикбоксера из Марокко Нидаля, это будет со-главный бой шоу, которое пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава" при поддержке Федерации бокса России.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Россиянин успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights. Сидельников – шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо.

Возглавит турнир в Перми бой между россиянином, олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.