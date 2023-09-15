Поиск

Россиянин Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Перми

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Кирилл Сидельников проведет дебютный поединок 20 октября в Перми на турнире Ural Fighting Championship, сообщает пресс-служба Ural FC.

СпортЧемпион ОИ Батыргазиев проведет бой с венесуэльцем ЛуцесомЧитать подробнее

35-летний Сидельников встретится в четырехраундовом бою в тяжелом весе против 31-летнего кикбоксера из Марокко Нидаля, это будет со-главный бой шоу, которое пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава" при поддержке Федерации бокса России.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Россиянин успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights. Сидельников – шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо.

Возглавит турнир в Перми бой между россиянином, олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.

бокс Федерация бокса России Кирилл Сидельников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

ФИФА внесла Кварацхелию в список 12 кандидатов на звание футболиста года

Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

ОКР материально компенсирует спортсменам пропуск международных стартов

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян

Финские гимнасты решили бойкотировать командный ЧМ из-за участия россиян
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });