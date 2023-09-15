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"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и нижегородским "Пари НН" завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла в Москве.

На восьмой минуте в составе "Динамо", реализовав пенальти, отличился Федор Смолов. На 88-й минуте нижегородцы сравняли счет благодаря точному удару новичка "Пари НН" Николоза Кутателадзе. Автор ответного гола начинал игру в числе запасных и вышел на поле на 82-й минуте.

Нижегородским клубом руководил главный тренер Сергей Юран, чье присутствие на игре было под вопросом из-за недавно перенесенной операции.

В активе "Динамо" теперь 15 очков, команда занимает второе место, на два балла отставая от имеющего игру в запасе "Краснодара". "Пари НН" - на восьмом месте, 11 очков.

Матч "Динамо" - "Пари НН" открыл программу восьмого тура - первого после паузы на матчи сборных.

Динамо Пари НН Федор Смолов Сергей Юран Николоз Кутателадзе
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