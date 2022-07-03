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Карлос Сайнс выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пилот команды Ferrari Карлос Сайнс занял первое место в гонке Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира "Формулы-1".

Второе место занял пилот Red Bull Серхио Перес (+3,779 секунды отставания). Третье место у Льюиса Хэмилтона из Mercedes (+6,225).

Сайнс одержал первую победу в карьере, до этого его лучшим достижением было второе место на Гран-при Италии в 2020 году.

До финиша гонки добрались всего 14 пилотов из 20 стартовавших. На первом круге столкнулось пять машин, в результате чего сошли Джордж Рассел (Mercedes), Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) и Александр Албон (Williams). Чжоу и Албон были отправлены в медицинский центр для обследования. Кроме того, из-за проблем с техникой не финишировали Валтери Боттас (Alfa Romeo, сошел на 21-м круге), Пьер Гасли (Alpha Tauri, 27) и Эстебан Окон (Alpine, 39).

В таблице чемпионата лидирует пилот Red Bull Макс Ферстаппен, у него 181 очко. Второе место занимает Перес (147 очков). Третий - Леклер (138).

В Кубке конструкторов продолжает лидировать Red Bull (328), ближайший преследователь Ferrari отстаёт на 63 очка.

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Австрии, которое пройдет 8-10 июля.

автоспорт Формула-1 Великобритания
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