Поиск

Европейский суд обязал отменить новые санкции ЕС против гонщика Мазепина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС постановил продлить санкции против российского гонщика Никиты Мазепина еще на шесть месяцев, однако Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие, сообщает "Матч ТВ".

Сообщается, что председатель Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября издал очередное постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции, если они будут продлены в отношении Мазепина, у которого, как решил суд, должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории ЕС.

В марте этого года Европейский суд вынес положительное решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС. За год до этого отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.

Никита Мазепин ЕС автоспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" разгромил "Рубин" в чемпионате России по футболу

Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Дмитрий Хохлов покинул "Сочи" после поражения от "Спартака"

Гол Бабича в компенсированное время помог "Спартаку" победить "Сочи" в РПЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Динамо"

"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });