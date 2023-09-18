Европейский суд обязал отменить новые санкции ЕС против гонщика Мазепина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС постановил продлить санкции против российского гонщика Никиты Мазепина еще на шесть месяцев, однако Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие, сообщает "Матч ТВ".

Сообщается, что председатель Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября издал очередное постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции, если они будут продлены в отношении Мазепина, у которого, как решил суд, должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории ЕС.

В марте этого года Европейский суд вынес положительное решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС. За год до этого отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.