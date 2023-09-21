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Московское "Динамо" выиграло шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу москвичей, победитель определился в овертайме.

В составе "Амура" гол провел Станислав Бочаров (8-я минута), за "Динамо" точные броски нанесли Джордан Уил (25) и Седрик Пакетт (62).

"Динамо" выиграло шестой матч подряд в КХЛ и, набрав в девяти матчах 14 очков, лидирует в Западной конференции. "Амур" - на восьмом месте в Восточной конференции: 8 очков восьми играх.

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