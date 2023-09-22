Поиск

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о назначении Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера сборной Германии.

36-летний специалист подписал с DFB контракт, который будет действовать до 31 июля 2024 года.

В должности наставника национальной команды Нагельсманн сменил Ханси Фрика, уволенного 10 сентября после серии поражений сборной. С тех пор команда провела товарищеский матч против Франции (выиграла у французов со счетом 2:1), ею руководил Руди Феллер. Германия проводит только товарищеские встречи: от отборочного турнира Евро-2024 освобождена на правах хозяйки.

Нагельсманн ранее тренировал "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг", "Баварию". Мюнхенский клуб под его руководством выиграл чемпионат Германии и (дважды) Суперкубок Германии.

футбол Юлиан Нагельсманн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гол Кокорина не помог "Арису" избежать поражения от "Спарты" в Лиге Европы

Дюков анонсировал товарищеский матч сборной России с Камеруном

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" победил дебютанта Лиги чемпионов, забив на 90+4 минуте

"Зенит" и "Ростов" по пенальти выиграли матчи Кубка России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

В Кении заявили, что ведут переговоры по матчу со сборной России по футболу

Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса

Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });