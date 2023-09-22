Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о назначении Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера сборной Германии.

36-летний специалист подписал с DFB контракт, который будет действовать до 31 июля 2024 года.

В должности наставника национальной команды Нагельсманн сменил Ханси Фрика, уволенного 10 сентября после серии поражений сборной. С тех пор команда провела товарищеский матч против Франции (выиграла у французов со счетом 2:1), ею руководил Руди Феллер. Германия проводит только товарищеские встречи: от отборочного турнира Евро-2024 освобождена на правах хозяйки.

Нагельсманн ранее тренировал "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг", "Баварию". Мюнхенский клуб под его руководством выиграл чемпионат Германии и (дважды) Суперкубок Германии.