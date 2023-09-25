Батыргазиев счел, что Гассиев победит Валлина в поединке в Турции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев ожидает победы своего соотечественника над шведом Отто Валлином в поединке 30 сентября в Турции.

"Думаю, Мурат вернется громко и добьется победы. Мы будем болеть за него. Хотя Мурату будет противостоять хороший соперник, который проигрывал только Тайсону Фьюри, и то в конкурентном поединке. Мурат голодный, а в таком состоянии можно многого добиться. Хочу пожелать Мурату удачи, и чтобы он обошелся без травм", - сказал Батыргазиев "Интерфаксу".

В предстоящем поединке Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе. Сам Батыргазиев 20 октября в Перми на турнире Ural FC 4 встретится с венесуэльцем Эндером Луцесом.