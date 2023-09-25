Поиск

Батыргазиев счел, что Гассиев победит Валлина в поединке в Турции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев ожидает победы своего соотечественника над шведом Отто Валлином в поединке 30 сентября в Турции.

СпортРоссийский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом ВаллиномЧитать подробнее

"Думаю, Мурат вернется громко и добьется победы. Мы будем болеть за него. Хотя Мурату будет противостоять хороший соперник, который проигрывал только Тайсону Фьюри, и то в конкурентном поединке. Мурат голодный, а в таком состоянии можно многого добиться. Хочу пожелать Мурату удачи, и чтобы он обошелся без травм", - сказал Батыргазиев "Интерфаксу".

В предстоящем поединке Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе. Сам Батыргазиев 20 октября в Перми на турнире Ural FC 4 встретится с венесуэльцем Эндером Луцесом.

Альберт Батыргазиев бокс Отто Валлин Эндер Луцес Мурат Гассиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" победил "Урал" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

"Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави
Допинг в российском спорте

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Гол Кокорина не помог "Арису" избежать поражения от "Спарты" в Лиге Европы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });