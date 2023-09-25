В "Спартаке" опровергли наличие проблем у Промеса с полицией в России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" не подтверждает факта проблем с российской полицией у нидерландского футболиста команды Квинси Промеса, заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Зеленов отреагировал на опубликованное в телеграм-канале Mash видео с Промесом, который в одном из отделений полиции Москвы спорит с сотрудником правоохранительных органов.

"У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями". Видео, о котором идет речь, годичной давности - тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами - и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".

Источники сообщали, что Промес якобы пытался уговорить полицейских выпустить задержанных за нарушения своих друзей.

Между тем, как сообщалось, в Нидерландах 31-летний Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата.