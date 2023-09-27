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Украина снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия Белоруссии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира-2024 в ОАЭ в связи с присутствием в числе участников соревнования команды Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ассоциация утверждает, что обращалась в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить Белоруссию от ЧМ или хотя бы запретить ей играть под национальной символикой своей страны. Однако по обоим пунктам Украина получила отказ.

В результате ассоциация решила не делегировать свою команду на ЧМ, он пройдет в ОАЭ с 15 по 24 февраля 2024 года.

В отличие от многих других международных спортивных организаций, ФИФА и УЕФА не отстраняли Белоруссию от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Украина Белоруссия пляжный футбол
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