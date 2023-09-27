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Минспорта создаст "золотую сотню" спортсменов для борьбы со сменой гражданства

Минспорта создаст "золотую сотню" спортсменов для борьбы со сменой гражданства
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил о планах ввести понятие "золотой сотни" среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой. Цель - ограничить смену спортивного гражданства.

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"ЦСП (Центр спортивной подготовки – ИФ) ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров. Кроме того, мы хотим ввести понятие "золотая сотня" для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата", - приводит слова Морозова "Матч ТВ".

В августе сообщалось, что с 2022 года спортивное гражданство сменили почти 70 россиян.

Алексей Морозов Минспорта РФ
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