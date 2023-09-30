Рублев проиграл во втором круге турнира в Пекине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от француза Уго Умбера в матче второго круга турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Умбера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 36-е место. Рублев – шестая ракетка мира.

Ранее в субботу путевку в четвертьфинал завоевал россиянин Даниил Медведев (№3 в рейтинге ATP) занимающий третью строчку. Со счетом 7:6 (7:3) он победил австралийца Алексе де Минора (12).

Соревнование в Пекине относится к турнирам категории ATP 500, в 2023 году оно проходит с призовым фондом в размере 3,63 млн долларов.