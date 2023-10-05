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Вернувшийся спустя 20 лет в ЛЧ "Ньюкасл" разгромил ПСЖ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ньюкасл" со счетом 4:1 взял верх над французским "Пари Сен-Жермен" на своем поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В составе "Ньюкасла", вернувшегося в Лигу чемпионов спустя 20 лет, голы провели Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Берн (39), Шон Лонгстафф (50), Фабиан Шер (90+1). В составе ПСЖ на 56-й минуте отличился Лукас Эрнандес (56).

В другом матче группы F "Боруссия" (Германия) и "Милан" (Италия) сыграли вничью – 0:0.

В результате "Ньюкасл" возглавил группу, набрав 4 очка, далее идут ПСЖ (4), "Милан" (2), "Боруссия" (1).

Результаты остальных матчей игрового дня: "Антверпен" (Бельгия) – "Шахтер" (Украина) – 2:3, "Атлетико" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 3:2, "Порту" (Португалия) – "Барселона" (Испания) – 0:1, "Селтик" (Шотландия) – "Лацио" (Италия) – 1:2, "РБ Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:3, "Црвена Звезда" (Сербия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:2.

футбол Лига чемпионов УЕФА Ньюкасл Пари-Сен-Жермен ПСЖ
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