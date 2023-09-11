Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Поль Погба сдал положительный результат на тестостерон, сообщает ANSA.

Проба была взята после матча первого тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде играл с "Удинезе" (и победил – 3:0). Погба в той игре участия не принял, оставшись на скамейке запасных.

30-летний Погба – победитель чемпионата мира-2018 в России, Лиги наций УЕФА-2021 в составе сборной Франции. В "Ювентусе" он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Суперкубок Италии, два раза – Кубок Италии. Он – победитель Лиги Европы УЕФА в составе английского "Манчестер Юнайтед".