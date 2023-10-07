Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ростова", уступая в два мяча

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:2 взяли верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

После голов Данила Глебова (23-я минута) и Мохаммада Мохеби (41) "Ростов" добился преимущества в два мяча, но во втором тайме пропустил три гола. На 50-й минуте ворота ростовчан поразил Эдуард Сперцян, на 80-й состоялся автогол футболиста "Ростова" Николая Комличенко, на 90+5 минуте победный для "Краснодара" гол провел Джон Кордоба.

Не имеющий поражений в нынешнем сезоне чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. Вторую строчку занимает сыгравший на матч меньше самарский клуб "Крылья Советов" (21), третью – петербургский "Зенит" (20), в субботу со счетом 2:0 обыгравший "Сочи". "Ростов" - на 13-м месте 10 баллов.