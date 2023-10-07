Поиск

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ростова", уступая в два мяча

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:2 взяли верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

После голов Данила Глебова (23-я минута) и Мохаммада Мохеби (41) "Ростов" добился преимущества в два мяча, но во втором тайме пропустил три гола. На 50-й минуте ворота ростовчан поразил Эдуард Сперцян, на 80-й состоялся автогол футболиста "Ростова" Николая Комличенко, на 90+5 минуте победный для "Краснодара" гол провел Джон Кордоба.

Не имеющий поражений в нынешнем сезоне чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. Вторую строчку занимает сыгравший на матч меньше самарский клуб "Крылья Советов" (21), третью – петербургский "Зенит" (20), в субботу со счетом 2:0 обыгравший "Сочи". "Ростов" - на 13-м месте 10 баллов.

Краснодар Ростов РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой в мире

Поддержавший россиян в УЕФА глава шведской спортивной организации покинул пост

Французский футболист Погба вновь сдал положительный тест на допинг

Французский футболист Погба вновь сдал положительный тест на допинг

В ОКР не нашли смысла взаимодействовать с Европейскими олимпийскими комитетами

В ОКР не нашли смысла взаимодействовать с Европейскими олимпийскими комитетами

Российским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск Игр

Российским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск Игр

Вернувшийся спустя 20 лет в ЛЧ "Ньюкасл" разгромил ПСЖ

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на трех континентах

"Динамо" разгромило "Спартак" в Кубке России по футболу

РФС анонсировал товарищеский матч сборных России и Кении по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });