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Боец Дамковский назвал Нурмагомедова сильнейшим легковесом в истории ММА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский боец Артем Дамковский, выступающий в лиге АСА, назвал экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова сильнейшим легковесом за всю историю ММА.

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"Сильнейшим считаю Хабиба, как ни крути. Он проводил отличные бои, у него много скальпов в коллекции. А кто сейчас сильнейший (из действующих бойцоов) – Ислам Махачев. К слову, мне было бы интереснее посмотреть реванш Махачева с Алексом Волкановски. В первом бою Исламу было тяжеловато. А у Хабиба я вообще не видел слабых сторон. Единственное - хотелось бы посмотреть бой Хабиба с борцом такого же уровня", - сказал Дамковский "Интерфаксу".

33-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, 13 из них - под эгидой UFC. Он завершил карьеру в октябре 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Защитив в этом поединке чемпионский пояс UFC, Хабиб объявил о завершении карьеры. Из профессионального спорта Нурмагомедов ушел непобедимым: он выиграл все свои бои.

40-летний Дамковский (24 побед, 16 поражений) 22 сентября в Минске проведет бой с россиянином Лом-Али Нальгиевым (21-10). Этот поединок в легком весе будет со-главным на турнире АСА 163.

UFC ММА Хабиб Нурмагомедов Артем Дамковский
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