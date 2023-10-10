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Главный тренер ФК "Родина" Парфенов ушел в отставку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Родина", выступающий в Первой лиге, об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды.

"Главный тренер "Родины" Дмитрий Владимирович Парфенов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество", - говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили Парфенова "за совместно пройденный путь и за все хорошее, что произошло за эти 16 месяцев".

"Под руководством тренерского штаба Дмитрия Парфёнова наша первая команда в год своего дебюта в Мелбет-Первой лиге заняла 5 место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ", - заявили в клубе.

8 августа "Родина" проиграла" "Кубани" со счетом 0:1 и теперь занимает 11-е место в Первой лиге.

49-летний Парфенов, в качестве игрока известный по выступлениям за "Спартак", возглавил "Родину" в июне 2022 года. В 2018 году он привел "Тосно" (Ленинградская область) к триумфу в Кубке России.

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