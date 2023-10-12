Сборная России по футболу победила Камерун в товарищеском матче

Игроки сборной России Федор Чалов, Далер Кузяев и Данил Глебов (слева направо) Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:0 выиграли у национальной команды Камеруна в контрольной встрече в Москве.

На 40-й минуте гол провел Федор Чалов. Для нападающего московского ЦСКА это дебютный гол в составе сборной России. 25-летний форвард проводил шестой матч за нее.

В этом году россияне провели шесть товарищеских матчей, в том числе два – с участием игроков не старше 23 лет (против олимпийской команды Египта). В последний раз россияне выигрывали 26 марта этого года, победив Иран (2:0). Это была и последняя домашняя игра россиян.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может участвовать только в товарищеских встречах.