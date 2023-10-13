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Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил француза Уго Умбера в 1/4 финала теннисного турнира категории Masters в Шанхае.

В итоговом протоколе зафиксирован счет 6:2, 6:3 в пользу представителя России.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев сейчас занимает седьмое место, Умбер – 34-е.

В полуфинале россиянин сыграет с 19-й ракеткой мира Григором Димитровым (Болгария).

Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – $8,8 млн.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Андрей Рублев теннис Шанхай
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