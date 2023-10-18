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Сборная Англии победила Италию и пробилась на Евро-2024

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 3:1 одолели национальную команду Италии в матче восьмого тура отборочной кампании чемпионата Европы 2024 года.

На 15-й минуте встречи в Лондоне Джанлука Скамакка вывел сборную Италии вперед.

Англия отыгралась в первом же тайме, на 32-й минуте: Гарри Кейн реализовал пенальти. Во втором тайме англичане еще дважды поразили ворота соперника, это сделали Маркус Рашфорд (57) и вновь Кейн (77).

В результате сборная Англии набрала 16 очков в шести матчах и досрочно вышла в финальную часть Евро-2024. Второе место занимает Украина, со счетом 3:1 обыгравшая Мальту. У украинцев 13 очков в семи матчах. Италия – на третьей строчке, 10 баллов в шести встречах. Далее идут Северная Македония (7 очков в шести матчах) и Мальта (0 баллов в семи матчах).

Италия – действующий чемпион Европы. В финале прошлого чемпионата континента она по пенальти победила Англию.

футбол Евро-2024
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