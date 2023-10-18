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"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу "Спартака". В его составе голы провели Михал Чайковски (12-я минута, в большинстве), Герман Рубцов (31, в меньшинстве), Андрей Локтионов (60, в пустые ворота). Единственный гол у сочинцев состоялся благодаря точному броску Артура Тянулина (4).

Для "Спартака" эта победа стала седьмой подряд в КХЛ, команда по этому показателю установила клубный рекорд в лиге.

Теперь у "Спартака" 30 очков после 21 матча, команда лидирует в Западной конференции. На втором месте идет ярославский "Локомотив", который отстает на 1 балл, проведя на две встречи меньше. "Сочи" - на пятом месте в конференции, 23 очка.

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