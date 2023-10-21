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Андрей Кириленко назвал успешным фиджитал-формат в баскетболе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Российской федерации баскетбола, экс-игрок НБА Андрей Кириленко заявил, что фиджитал-формат положительно влияет на популяризацию и развития этого вида спорта.

"Очень важно, чтобы у нашего подрастающего поколения было гармоничное развитие, чтобы вся активность не сводилась к сидению дома за столом и смотрению в экран. Но и не обязательно проводить все время на площадке, должен быть некий микс, и я считаю, мы с этим справились. Сейчас появилось полноценное фиджитал-движение, и я рад, что это даёт определённое развитие нашим ребятам. У них уже появляются большие цели международного уровня - победить на "Играх Будущего"", - сказал Кириленко на панельной сессии "Создавая спорт будущего" в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" в Перми.

СпортПризовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалютеЧитать подробнее

Руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров рассказал о том, к какой планке стремится главный крупнейший международный турнир 2024 года:

"Мы создали турнир, который докажет лидерство России как инновационной страны, создавшей новый вид соревнований, объединяющий спорт и технологии, классические виды, киберспорт и даже "Битву роботов". В настоящее время в Казани проходят уже Десятые Фиджитал Игры, хотя изначально стояла задача провести просто тестовые соревнования на площадках Игр Будущего. Но мы пошли дальше и сделали серьёзный международный турнир, в котором есть участники из Европы, Америки, Азии и Африки. Тем, кто считал, что Игры Будущего не наберут зарубежных гостей, мы дали достойный ответ. Мы рассчитываем принять более 100 стран", - заявил Столяров.

Фиджитал Игры в Казани проходят в рамках подготовки к международным Играм Будущего, которые состоятся в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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