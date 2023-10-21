Поиск

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России
Фото: AP/TAСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители командных видов спорта Белоруссии будут приглашены для участия в профессиональных лигах России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. В настоящий момент белорусская сторона готовит списки команд, которые могут играть, в частности, в чемпионате России по футболу.

"Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства", - приводит слова Матыцина "Матч ТВ".

"Думаю, что они одобрят. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать", - добавил министр.

План включить белорусские команды в чемпионаты России Матыцин озвучил в субботе на международном форуме "Россия – спортивная держава" в Перми.

"Еще один аспект — включить белорусские команды в профессиональные лиги почти по всем командным видам спорта. Определенный опыт уже накоплен. Самое главное, какие команды со стороны Республики Беларусь проявляют интерес, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг", — сказал Матыцин на коллегии.

Форум "Россия – спортивная держава" проходит с 19 по 21 октября.

Олег Матыцин футбол Белоруссия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины дисквалифицирован за допинг

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });