Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители командных видов спорта Белоруссии будут приглашены для участия в профессиональных лигах России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. В настоящий момент белорусская сторона готовит списки команд, которые могут играть, в частности, в чемпионате России по футболу.

"Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства", - приводит слова Матыцина "Матч ТВ".

"Думаю, что они одобрят. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать", - добавил министр.

План включить белорусские команды в чемпионаты России Матыцин озвучил в субботе на международном форуме "Россия – спортивная держава" в Перми.

"Еще один аспект — включить белорусские команды в профессиональные лиги почти по всем командным видам спорта. Определенный опыт уже накоплен. Самое главное, какие команды со стороны Республики Беларусь проявляют интерес, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг", — сказал Матыцин на коллегии.

Форум "Россия – спортивная держава" проходит с 19 по 21 октября.