Кириенко уверена, что на Игры БРИКС в РФ приедут боксеры большинства стран мира

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России считает, что озвученная министром спорта Олегом Матыциным идея сделать Игры БРИКС-2024 в Казани будет воплощена как минимум в боксе.

"Действительно, это для нас не проблема. Я много общаюсь с руководителями боксерских организаций, они готовы к нам приезжать к нам", - сказала Кириенко "Интерфаксу" в кулуарах проходящего в эти дни в Перми международного форума "Россия – спортивная держава".

Она привела в пример прошедший в октябре в Черногории Кубок Европы по боксу, где, несмотря на присутствие россиян, выступили представители 30 стран.

"А в ноябре (также в Черногории - ИФ) пройдет первенство Европы в возрастной группе 19-22. Там уж зарегистрировали 37 стран. Вы можете себе представить – в Европе, это в нашу такую сложную повестку! Это говорит о том, что в боксе есть единение, а все эти бюрократические выпады мало кого интересуют. Все мы дружны и понимаем, что хотим иметь ту команду, которая есть у Международной ассоциации бокса, нас устраивают все изменения, которые там происходят, устраивает нынешний миропорядок в боксе", - отметила руководитель федерации.

Также она прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что бокс в стране развивается ярко.

"Это очень высокая оценка, конечно, мы стараемся и последние семь лет делаем все для развития нашей великой страны. Медали – это высшая проба. Мы слышим президента, слышим его посыл и стараемся ему следовать, помогать в развитии массового спорта. Мы помогаем региональным федерациям, сейчас их у нас 89. У нас в стране самая большая общероссийская федерация по своему составу, то есть вся страна развивает бокс", - подчеркнула Кириенко.

"Мы – единственные из российских атлетов, которые не только могут выезжать на международные соревнования, но и выступать с гимном и флагом своей страны. И совсем недавно мы привезли четыре золотые, по две серебряные и бронзовые медали Кубка Европы", - заявила она.

Ранее на форуме "Россия – спортивная держава" министр Матыцин заявил, что предстоящие в Казани Игры БРИКС будут открыты для спортсменов из всех стран, которые захотят принять участие в соревнованиях.

Спортивные Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2024 года на 17 спортивных площадках по 27 видам спорта. Ожидается участие порядка 3 тыс. спортсменов. Приглашения на Игры направлены пяти государствам-участникам БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия), и шести странам (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты), которые будут приняты в союз с 1 января 2024 года.