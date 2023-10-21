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Российский теннисист Котов впервые вышил в финал турнира ATP

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Котов победил серба Миомира Кецмановича в полуфинале теннисного турнира в Швеции.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Котова. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Котов занимает 109-е место, Кецманович является 53-й ракеткой мира.

В результате 24-летний Котов впервые в карьере стал финалистом турнира, проводимое под эгидой ATP. В решающем матче соревнования в Стокгольме он сыграет с победителем пары Ласло Дьере (Сербия, №35 в рейтинге ATP) – Гаэль Монфис (Франция, 140).

Призовой фонд турнира составляет 637,630 тыс. евро.

теннис Павел Котов
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