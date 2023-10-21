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Умер английский футболист Бобби Чарльтон

Умер английский футболист Бобби Чарльтон
Бобби Чарльтон
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Знаменитый британский футболист сэр Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни, сообщает Daily Mail.

Последние годы жизни он страдал от деменции. Он умер у себя дома в окружении семьи.

В составе сборной Англии Чарльтон выиграл чемпионат мира 1966 года. Всего он сыграл 106 матчей в составе национальной команды.

Большую часть профессиональной карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", сыграв за клуб в 758 встречах.

В 1958 году футболист был одним из выживших в авиакатастрофе в Мюнхене, в которой погибли 23 человека, включая нескольких игроков и тренеров "Манчестер Юнайтед".

В 1966 году в составе сборной Англии выиграл чемпионат мира. Два гола Чарльтона португальцам в полуфинале вывели национальную команду в решающий матч турнира, по итогам которого он получил "Золотой мяч" чемпионата мира. В этом же году атакующий полузащитник был удостоен "Золотого мяча", как лучший игрок года.

Как отмечает Daily Mail, теперь единственным игроком из состава той золотой сборной остался Джефф Херст, сделавший хет-трик в финале против ФРГ.

Хроника 05 января 2019 года – 21 октября 2023 годаУмершие знаменитости
футбол Англия Бобби Чарльтон
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