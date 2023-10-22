"Спартак" продлил свою рекордную серию побед в КХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над владивостокским "Адмиралом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) в пользу москвичей.

В составе "Спартака" отличились Николай Голдобин (14-я минута, в большинстве), Егор Филин (17), Александр Пашин (47), Шейн Принс (49, в большинстве). В составе "Адмирала" авторами голов стали Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8), Джованни Фьоре (38).

Таким образом, "Спартак" продлил клубный рекорд по победам подряд в КХЛ, серия теперь составляет восемь матчей. Московская команда сейчас лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков в 22 матчах. Она на три очка опережает занимающий вторую строчку ярославский "Локомотив", который сыграл на один матч меньше.

"Адмирал" - аутсайдер лиги, набравший 12 очков. Он занимает последнее (12-е) место в Восточной конференции и сводной таблице в целом.