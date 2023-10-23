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Суд в Москве арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы в понедельник отправил под стражу российского бойца смешанного стиля Ильяса Якубова, сообщает пресс-служба столичных судов.

Боец ММА обвиняется в совершении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря 2023 года.

По сообщениям СМИ, 31-летний спортсмен выложил соответствующий ролик в соцсетях, но позже удалил его.

27 октября Якубов должен был провести поединок против своего соотечественника Вячеслава Василевского. Как сообщил "Матч ТВ", Якубова заменит другой спортсмен.

ММА Ильяс Якубов
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