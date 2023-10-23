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ХК "Нефтехимик" презентовал новую форму, посвященную 55-летию клуба

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" матч КХЛ с челябинским "Трактором" проведут в новой форме, сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.

Форма будет посвящена 55-летию "Нефтехимика".

"Джерси оригинальных морковных цветов с нанесением буквы Н, которая украшала форму команды 55 лет назад. На воротники нанесены название города Нижнекамска на татарском языке и традиционные национальные узоры, а на плечах и на спине – специальные паттерны с изображением цепи макромолекул синтетического каучука. В этой форме мы проведем не только юбилейный матч, но и шесть игр выходного дня в течение сезона КХЛ.

Отмечается, что в этой форме "Нефтехимик" проведет не только юбилейный матч, "но и шесть игр выходного дня в течение сезона КХЛ".

Матч "Нефтехимик" - "Трактор" пройдет в понедельник в Нижнекамске и стартует в 19:00 мск.

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