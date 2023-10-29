Поиск

Экс-хоккеист "Питтсбурга" умер после пореза шеи коньком

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хоккеист английского "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая во время игры, сообщила пресс-служба ХК.

"Ноттингем Пантерз" опустошены, сообщая, что Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером", - говорится в сообщении, в котором клуб также выражает соболезнование "семье Адама, его партнерам и всем его друзьям".

Во втором периоде игры против "Шеффилда" 29-летний Джонсон столкнулся с игроком и получил неумышленный порез шеи коньком. Истекающему кровью спортсмену оказали медицинскую помощь прямо на льду, а затем доставили его в больницу, где он скончался.

29-летний Джонсон имеет опыт выступлений в НХЛ, где, защищая цвета "Питтсбурга", провел 13 матчей.

НХЛ Ноттингем Пантерс Адам Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве

Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве

Фьюри победил Нганну в боксерском поединке, оказавшись в нокдауне

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене

"Спартак" уступил "Факелу" в чемпионате России по футболу

Рублев победил Зверева и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Баскетболист ЦСКА Курбанов приостановил игровую карьеру

Баскетболист ЦСКА Курбанов приостановил игровую карьеру

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });