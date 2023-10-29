Экс-хоккеист "Питтсбурга" умер после пореза шеи коньком

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хоккеист английского "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая во время игры, сообщила пресс-служба ХК.

"Ноттингем Пантерз" опустошены, сообщая, что Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером", - говорится в сообщении, в котором клуб также выражает соболезнование "семье Адама, его партнерам и всем его друзьям".

Во втором периоде игры против "Шеффилда" 29-летний Джонсон столкнулся с игроком и получил неумышленный порез шеи коньком. Истекающему кровью спортсмену оказали медицинскую помощь прямо на льду, а затем доставили его в больницу, где он скончался.

29-летний Джонсон имеет опыт выступлений в НХЛ, где, защищая цвета "Питтсбурга", провел 13 матчей.