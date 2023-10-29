Команда России выиграла у США матчевую встречу по боксу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры победили американцев в матчевой встрече по боксу в Суздале в воскресенье.

Результат – 4:3 в пользу россиян.

В весовой категории до 75 кг россиянин Умар Жантаев единогласным решением судей победил Рамиреса Джимине. В весе до 63,5 кг россиянин Ильдар Минсафин техническим нокаутом в первом раунде одолел Джозефа Янко. В весе до 69,9 кг россиянин Вахил Аббасов оказался сильнее Брайана Себалло, еще один представитель России Павел Силягин (до 76,2 кг) победил Джиана Гарридо. И Аббасов, и Силягин победили единогласным решением судей.

В категории до 51 кг россиянки Карина Лимонова и Айгель Ходовая единогласным решением судей уступили Клэр Принс и Зиннат Фердус соответственно. В весе свыше 92 кг Владислав Борисевич (Россия) потерпел поражение от Прайса Тейлора.

Как уточнили в Федерации бокса России, турнир в Суздале был санкционирован Международной ассоциацией бокса (IBA). Соревнование было приурочено к 1000-летию города.