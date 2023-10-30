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Команда Team Spirit выиграла киберспортивный чемпионат The International 2023

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Команда Team Spirit победила в гранд-финале ежегодного киберспортивного турнира The International 2023 по дисциплине Dota 2, одолев коллектив Gaimin Gladiators.

Team Spirit одержали победу со счетом 3:0. Игра проходила в формате "до трех побед". Призовой фонд чемпионата составил $3,1 млн. Состязания проходили с 12 по 29 октября в Сиэтле.

Ранее команда одерживала победу на The International в 2021 году. В состав международного коллектива входят россияне Магомед Халилов, Денис Сигитов, Ярослав Найденов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

The International - ежегодный киберспортивный турнир, организатором которого выступает корпорация Valve - разработчик, издатель и цифровой дистрибьютор видеоигр.

Team Spirit The International Valve Dota 2
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